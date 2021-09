Bertram Derthona: domani l’esordio in Serie A al Palaferraris contro Treviso

Tortona – Passata la Supercoppa Discovery+ presented by Unipolsai, la Bertram Derthona domani farà il suo esordio in Serie A con la sfida alla Nutribullet Treviso in programma alle 19 al PalaFerraris di Casale Monferrato.

Un avversario ostico, il roster veneto, come peraltro anche sottolineato da coach Ramondino che ha parlato dei trevigiani come di un “ottimo mix tra il gruppo dell’anno scorso e alcune aggiunte che hanno dato alla squadra un assetto molto funzionale al doppio impegno coppa -campionato.

Una squadra molto brava, secondo Ramondino, “a correre in contropiede, con giocatori che possono andare al ferro o tirare da tre in transizione”.

Insomma, un avversario di alto livello per un esordio, quello dei tortonesi, che non sarà scevro di insidie.

Ieri, intanto, giocatori e staff della Bertram hanno incontrato i tifosi davanti al palazzetto dello sport “Uccio Camagna” di Tortona per foto, autografi e un momento conviviale all’insegna dei colori bianconeri con un brindisi di gruppo.