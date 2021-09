I giovani Mandrino e Perotti vincitori della StrAlessandria 2021

Alessandria – Sono due giovanissimi alessandrini i vincitori della Stralessandria 2021. Per la categoria uomini è stato Andrea Mandrino a tagliare il traguardo per primo mentre per le donne a vincere è stata la giovanissima Sara Perotti, 17 anni, dell’Atletica Alessandria.

Nel complesso una StrAlessandria, con un nuovo percorso che è partito da piazza Ceriana al quartiere Cristo, che ha soddisfatto i corridori presenti, oltre 4.000 gli iscritti, anche se non sono mancati disagi e lamentele dovuti ai problemi di viabilità per le vie chiuse diverse ore prima e senza una adeguata segnalazione. Per molti, infatti, è stato difficile rientrare a casa dal lavoro. Tutti inconvenienti che sono stati fatti notare anche alle Autorità.