Tre cassonetti a fuoco in via Marengo, danni anche a un edificio

Alessandria – Tanta paura, la scorsa notte verso le tre, ma senza nessuna grave conseguenza per l’incendio di tre cassonetti in via Marengo. Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco che hanno provveduto allo spegnimento. L’incendio ha però causato danni a un edificio adiacente.

Verso le 6 i pompieri sono di nuovo tornati nella stessa via, anche se in un altro punto, per mettere in sicurezza un palo pericolante a causa di un furgoncino che lo aveva centrato uscendo di strada. Per fortuna la persona alla guida non ha riportato ferite ed è uscito autonomamente dall’auto.