Covid: il 26% dei ricoverati in terapia intensiva è vaccinato

Torino (Giulia Giraudo) – Ben il 26% dei ricoverati Covid in terapia intensiva negli ospedali piemontesi è vaccinato. Dei 23 pazienti attuali 6 sono vaccinati (3 uomini e 3 donne). Dei 180 ricoveri in terapia ordinaria i pazienti vaccinati sono addirittura 43.

Tutto ciò mentre la Regione ha predisposto unità vaccinali mobili anche in questo weekend, in occasione dei grandi eventi, la Douja d’Or ad Asti e Tennis&Friends a Torino. Sono 19.626 le persone che hanno ricevuto il vaccino contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte. Crolla il numero di coloro che vuole vaccinarsi: a 10.280 è stata somministrata la seconda dose, ma solo 1.865 hanno ricevuto la terza dose. Dall’inizio della campagna vaccinale sono state inoculate 5.892.664 dosi, di cui 2.712.477 come seconde e solo 8.404 come terze. Una caporetto su tutto il fronte.