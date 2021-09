F1: per Hamilton in Russia arriva la centesima vittoria in carriera

Sochi (Ansa) – Lewis Hamilton su Mercedes ha vinto il Gp di Russia, 15/a prova del Mondiale, conquistando la centesima vittoria in carriera in Formula 1. Secondo sul podio il suo rivale per il titolo, Max Verstappen.

La pioggia ha stravolto le graduatorie nel finale. Lando Norris che era in testa con la McLaren ha preferito non entrare ai box ed è scivolato in settima posizione. Il quarto posto è andato al suo compagno di squadra, Daniel Ricciardo, che ha preceduto Valtteri Bottas, quinto con la Mercedes. Sesto Fernando Alonso con la Alpine, ottavo Kimi Raikkonen su Alfa Romeo. A punti sono andati anche Sergio Perez su Red Bull e George Russel Williams.

“C’è voluto molto tempo per arrivare a 100 vittorie e non ero sicuro che ci sarei mai arrivato. Sono felice per me e per il team”. Sono le prime parole a caldo di Lewis Hamilton, che in Russia ha vinto il suo 100/o Gp di Formula 1. Un successo non facile e favorito in parte dalla pioggia caduta nel finale, che ha messo nei guai il leader della corsa, Lando Norris. “Lando ha fatto un lavoro fantastico, aveva un ritmo incredibile. È stato agrodolce vedere la mia vecchia squadra avanti, ma per fortuna è arrivata la pioggia e noi abbiamo indovinato il timing per cambiare le gomme”.

“Oggi ho fatto un’ottima partenza, mi sono infilato dietro a Norris e sono andato a superarlo alla seconda curva. Nel finale, siamo riusciti a fare la sosta ai box al momento giusto e sono uscito in terza posizione, conquistando il podio”. Così il pilota della Ferrari Carlo Sainz dopo il terzo posto conquistato a Sochi nel Gp di Russia, vinto da Lewis Hamilton.