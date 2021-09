L’Alessandria raccoglie a Perugia il suo primo punto in Serie B

Perugia (Perugia 1 – Alessandria 1) – Primo punto in classifica per l’Alessandria che, al “Renato Curi” di Perugia, ha strappato un 1-1 figlio di un match giocato con cuore e grinta dai piemontesi.

Alla rete di De Luca, nel primo tempo al 13’, ha risposto subito Prestia al 17’ con la rete del pari che è poi rimasto il risultato invariato del match.

Insomma una boccata di ossigeno per i Grigi che sabato prossimo, al “Mocca”, riceveranno la visita del Cosenza.

La cronaca.

Al 7′ Chichizola esce dall’area e atterra Corazza lanciato a rete. L’arbitro Marini sventola solo il giallo tra le proteste dei giocatori in maglia grigia.

Al 13′ Perugia in vantaggio: Di Gennaro sbaglia in difesa e regala un assist per De Luca. Sull’uscita di Pisseri, il giocatore ha la porta sguarnita per segnare.

Al 17′ pareggia l’Alessandria: sull’angolo da destra di Lunetta, il colpo di testa di Prestia si insacca alle spalle di Chichizola.

Al 26′ occasione Grigi: Mustacchio lancia Palombi, che evita Sgarbi, ma calcia sull’esterno.

Verso la fine del primo tempo è bravo Pisseri a intervenire in presa bassa sul traversone di Lisi.

Nella ripresa un cambio per il Perugia: fuori Kouan, ammonito, dentro Gyabuaa.

Al 3′ proprio Gyabuaa si presenta con un taglio in area, su cui De Luca interviene di testa, ma fuori.

Al 15′ doppio cambio per i Grigi: dentro Chiarello e Palazzi, al debutto assoluto, fuori Milanese e Ba.

Al 25′ occasione Grigi: Lunetta in profondità per Chiarello, che calcia su Chichizola in uscita.

Al 27′ dentro Benedetti e Celesia per Prestia e Lunetta.

Al 42′ ultimo cambio anche per l’Alessandria: dentro Kolaj per Palombi, appena ammonito.

Al 48′ Pisseri bravo ad intervenire su Curano.

Al 50′, dopo il triplice fischio, rosso a Longo e al preparatore dei portieri del Perugia.

(Foto tratta dal web).

Perugia (3-4-1-2): Chichizola; Rosi, Sgarbi, Curado; Falzerano, Ghion (20’st Burrai), Vanbaleghem (20’st Segre), Lisi (39’st Murano); Kouan (1’st Gyabuaa); De Luca, Carretta (27’st Matos). A disp.: Fulignati, Righetti, Angella, Murgia, Santoro, Ferrarini, Baldi. All.: Alvini

Alessandria (3-4-3): Pisseri; Prestia (27’st Benedetti) Di Gennaro, Parodi; Mustacchio, Casarini, Ba (15’st Palazzi), Lunetta (27’st Celesia); Milanese (16’st Chiarello), Corazza, Palombi (42’st Kolaj). A disp.: Crisanto, Russo, Marconi, Arrighini,Orlando, Pierozzi, Ghiozzi. All.: Longo

Arbitro: Marini di Roma 1

Gol: pt 13′ De Luca, 17′ Prestia

Ammoniti: Chichizola, Kouan, Prestia, Rosi, Palombi per gioco falloso, De Luca e Pisseri per reciprosche scorrettezze

Espulsi: Longo e il preparatore dei portieri del Perugia

Corner: 6-4

Recuperi: 1+4

Note: giornata afosa, terreno in discrete condizioni.