Pallacanestro Serie A: Bertram Derthona cade al Palaferraris contro un arrembante Treviso

Casale Monferrato – Esordio amaro in Serie A per la Bertram Derthona che al Palaferraris di Casale ha ceduto le armi a Nutribullet Treviso 77-92.

Sugli scudi per i trevigiani Dimsa, autore di un 8/10 da 3 punti per 25 punti totali, e di Sokolowski che ha chiuso con 17 punti e un ottimo 4/4 dalla lunga distanza. Dopo un primo tempo equilibrato le triple ospiti hanno permesso di lanciare nel terzo periodo la formazione di coach Menetti sino a toccare il +20 e controllare i tentativi di rimonta dei bianconeri nell’ultimo quarto.

Per i padroni di casa l’unico a salvarsi è stato il play Mascolo che ha realizzato 17 punti e ci ha provato sino in fondo a far rientrare in partita i suoi.

La cronaca tratta da Pianeta Basket.

Primo Quarto:

Il primo possesso è un alley-oop per Jones che però sbaglia la schiacciata, Wright dopo un suo errore ruba l’apertura e sigla i primi due punti del match, Bortolani va subito a bersaglio con la tripla, suo marchio di fabbrica. In penetrazione Wright con la mano destra realizza ancora, Treviso non trova il fondo della retina per qualche possesso di fila, Tortona fa buona guardia a rimbalzo difensivo, in transizione Macura subisce fallo su un floater, dalla lunetta fa 1/2 per il 5-3 del 4′. Cain corregge un errore di Wright con un tap-in, Dimsa dall’angolo con la bomba del -1. Dimsa in entrata porta avanti i suoi, Cain chiude un bel gioco a due con un canestro e fallo ma sbaglia il libero aggiuntivo. Si alza il ritmo e ne trae beneficio Filloy che subisce un fallo antisportivo, 1/2 ai liberi, subito dopo lo sostituisce Sanders ed entra in campo anche Mascolo. Dimsa infila un altro canestro da 3 punti, Russell lo segue a ruota con il canestro del +4. Cain con l’aiuto del tabellone dimezza lo svantaggio sul 12-14, il lituano trevigiano realizza la sua terza tripla di serata e coach Ramondino ferma il match con 1’30” da giocare nel primo quarto sul 12-17 ospite. Primi cambi per la panchina biancoblù, entrano Sokolowski, Sims, e Chillo, Severini appena entrato anche lui accorcia da 3 punti e fissa il punteggio dopo 10′ sul 15-17.

Secondo Quarto:

Mascolo con 4 punti in fila riporta avanti la Bertram, Sokolowski smarcatosi in angolo sigla un canestro da 3 punti e successivamente l’alto-basso tra Sims e Chillo regala il nuovo +3 a Treviso. Sims amplia il parziale aperto al 7-0, Cannon ferma subito il break con un 2/2 ai liberi, 21-24 al 13′. Sims con un tap-in continua a macinare punti, Mascolo risponde immediatamente con un canestro e fallo, coach Menetti vuole parlarne su con in time-out a metà seconda frazione. L’errore al libero aggiuntivo di Mascolo viene capitalizzato dall’attività a rimbalzo di Cannon che scrive il -1 dei suoi, ancora il play bianconero a segno in penetrazione, Treviso si sblocca dopo qualche attacco complicato con il canestro di Russell per il 27-28 al 16′. Sempre il play ospite spinge in contropiede dopo un errore di Filloy e subisce fallo antisportivo, 2/2 ai liberi e nell’azione successiva allo scadere dei 24” realizza un gioco da 3 punti per il +6 biancoblù. Wright, grazie al bonus speso dagli avversari, si guadagna un viaggio in lunetta che ricuce lo svantaggio casalingo sul 29-33. Sokolowski ruba un’apertura offensiva di Cannon e vola a schiacciare, Wright torna in lunetta e realizza ancora le due conclusioni a sua disposizione. Jones viene fermato sotto canestro da un fallo che lo porta sulla linea della carità per un 1/2 e sull’azione successiva intercetta un passaggio orizzontale volando a schiacciare rovesciato il +7 ospite, Cain con una coppia di liberi accorcia sul 33-38 quando si entra nell’ultimo minuto del primo tempo. L’alley-oop alzato da Russell e chiuso da Jones e il canestro in fade-away di Mascolo chiudono i primi 20′ sul 35-40.

Terzo Quarto:

Filloy con un semigancio dal centro dell’area realizza i primi punti del secondo tempo, Daum si iscrive alla partita con un appoggio da sotto, Sokolowski replica con un canestro da 3 punti subendo il fallo ma sbagliando il libero aggiuntivo, Cain con un tap-in dimezza lo svantaggio bianconero sul 41-43. Russell con un taglio backdoor deposita due punti, Bortolani dalla lunga distanza prova a far riscappare i suoi, Russell viene lanciato in contropiede e dopo aver subito fallo regala ai suoi il massimo vantaggio sul +9. L’attacco tortonese continua a faticare e DImsa con la bomba del +12 costringe coach Ramondino a fermare la gara dopo questo 9-0 di parziale ospite. Cain dal post basso trova fuori dall’arco dei 3 punti Wright che infila la tripla in uscita dal time-out, Sokolowski in 1vs1 batte il suo diretto avversario e serve Jones per la schiacciata, Cain segue un errore del suo play per ridurre sotto la doppia cifra lo svantaggio dei suoi, 46-55. Dimsa sigla la sua quinta tripla di serata per il nuovo +12 biancoblù e nel possesso successivo continua la sua striscia uscendo perfettamente dai blocchi aggiornando il massimo vantaggio per il 46-61. Cain grazie al suo lavorone sotto le plance va a schiacciare fermando il parziale avversario, Akele in transizione replica immediatamente con un lay-up mancino. Mascolo si mette in proprio e allo scadere dei 24” trova un canestro dalla media ma è sempre il lituano che con 5 punti spinge i suoi fino al 50-68 del 29′. Russell con un floater dal centro dell’area, un canestro di forza di Mascolo e un libero di Wright chiudono il terzo periodo sul 53-70.

Quarto Quarto:

Sokolowski continua a martellare da 3 punti e porta i suoi sul +20 e dopo aver commesso un fallo in attacco si rifà con un appoggio da sotto ma è l’attacco della Bertram che continua a faticare con le percentuali dall’arco ferme al 14% frutto di un 2/14. Daum sblocca finalmente i suoi dalla lunga distanza ma quando mancano 7′ al termine dell’incontro il punteggio dice 56-75 per Treviso. Mascolo batte Casarin e si conquista due liberi, segna il primo sbaglia il secondo ma è lesto Daum a rimbalzo a correggere per il -16 Bertram, time-out richiesto da coach Menetti. In uscita dal time-out Daum viene trovato libero sotto canestro da Mascolo, Chillo risponde con la bomba centrale, il play tortonese realizza dal centro dell’area per il 63-78 ma è ancora Chillo a replicare con un 2+1 per il +18 ospite al 35′. Treviso ha già speso il bonus e Tavernelli dalla lunetta accorcia ma è Sokolowski con la sua quarta bomba su altrettanti tentativi a mandare probabilmente i titoli di coda alla gara. Sokolowski riallunga con due liberi a bersaglio, Daum risponde con la stessa moneta, Tortona allunga la difesa e produce un recupero che però frutta solo un punto derivante dal libero di Filloy, 68-85 al 37′. Dimsa porta a 8 triple il suo bottino personale, Filloy anche lui infila il canestro dalla lunga distanza, Cain dal post basso ricuce a -15 ma Treviso non alza le mani dal manubrio con l’ennesima tripla di serata, questa volta con Jones. Daum e Cain provano a rendere meno amara la sconfitta che sta maturando, Bortolani fissa il punteggio finale sul 77-92 per Treviso. (Foto tratta dal web).

Parziali: 15-17, 35-40, 53-70, 77-92

Tabellini:

Tortona: Wright 12, Cannon 4, Tavernelli 2, Velloso ne, Filloy 7, Mascolo 17, Severini 3, Mobio ne, Sanders, Daum 15, Cain 16, Macura 1

Treviso: Russell 16, Poser ne, Faggian ne, Bortolani 7, Casarin, Chillo 8, Sims 4, Sokolowski 17, Dimsa 25, Jones 10, Akele 2.