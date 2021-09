Serie D: rinviato per maltempo il match del Casale a Sestri Levante, Derthona ko in casa contro il Chieri

Alessandria – Seconda giornata di Serie D, girone A, all’insegna di un match sospeso e una sconfitta.

Ad essere sospeso causa maltempo è stato il confronto tra Sestri Levante e Casale, rinviato a data da destinarsi a causa del maltempo.

Ko interno, invece, per l’Hsl Derthona che al “Coppi” è uscito sconfitto dal confronto col Chieri.

Andati sotto per la rete di Ponsat, al 38’ del primo tempo, e Pautassi al 12’ del secondo tempo, i Leoncelli avevano poi accorciato le distanze e pareggiato grazie alle reti di Gueye e Manasiev. Poi il Chieri ha trovato il terzo gol Calò e la rete del poker con Corsini.

In classifica i bianconeri tortonesi restano fermi a un punto in coabitazione con Saluzzo, Borgosesia, Vado e Rg Ticino.