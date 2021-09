Suggerimenti Per Le Slot: Come Giocare Alle Slot Al Meglio?

Quando ho cercato per la prima volta su Google “trucchi e suggerimenti per le slot”, mi aspettavo di trovare una strategia segreta e dei suggerimenti che avrebbero cambiato il mio gioco.

Alla fine, ho deciso di provare alcuni semplici consigli per vincere ai giochi di slot. Così ho scaricato e-book dal titolo “Le migliori strategie per le slot machine – MAI!” “, e ho guardato molti video di YouTube sui migliori consigli e trucchi per le slot dei casinò.

Funzionano solo se usati da qualcun altro! Ma ecco alcuni ottimi consigli per le slot online.

Scrivevo di politica, pubblicavo foto della mia famiglia o sui miei pessimi risultati nel gioco d’azzardo online. Sono stato aperto e onesto riguardo alla mia scommessa e non ho mai tenuto segrete le mie perdite.

Perché ogni persona che gioca perde denaro?

Questo articolo ti aiuterà a gestire il tuo bankroll se prendi sul serio il gioco d’azzardo. Avrai bisogno di affrontare le perdite più spesso di quanto pensi.

È stato un lungo viaggio per arrivare dove sono oggi. Penso anche che mi abbia aiutato incontrare qualcuno che mi ha dato ottimi consigli per aumentare le tue possibilità di vincita alle slot machine.

Suggerimenti per giocare alle slot in maniera proficua

Ecco alcuni dei suggerimenti che ritengo importanti per giocare alle slot machine in modo soddisfacente e proficuo:

Mai sottovalutare il gioco

Se pensi che Slots sia un gioco facile da giocare dovresti cambiare opinione. E’ vero che non ci sono mosse complicate. Non ci vuole un vincitore del premio Nobel per sapere come depositare denaro al casinò online e premere i pulsanti. Ma questi sono consigli per giocare al miglior gioco possibile.

Anche se il gioco d’azzardo non è il tuo primo amore, quanto spesso capisci effettivamente le linee di pagamento? E l’ultima volta che hai visto una combinazione vincente sui rulli?

Inoltre bisogna trovare una piattaforma affidabile come https://casino.netbet.it/, per esempio, per iniziare a giocare seriamente.

Non stavo prendendo sul serio il gioco. Questo è uno dei motivi per cui ho speso così tanti soldi per le slot machine. Ero sicuro di poter semplicemente scegliere una delle slot machine e partire. La mia scelta non farebbe alcuna differenza.

È stato un po’ stupido.

Le basi su come aumentare le tue possibilità di vincita alle slot

Il mio mentore” ha condiviso il primo consiglio della nostra serie di “trucchi e suggerimenti per le slot machine”. Era per assicurarmi di conoscere tutte le basi del gioco a cui stavo giocando.

I rulli lucenti, i jackpot progressivi e i giri bonus sono fantastici.

E la percentuale di pagamento?

E i moltiplicatori?

E le dimensioni della puntata?

Questo è qualcosa di cui dovresti preoccuparti quando scegli il prossimo gioco da giocare.

Ogni slot machine ha un limite di puntata diverso. Questo è il motivo per cui è importante sapere quanto costerà ogni giro prima di premere il pulsante.

Essere intelligenti è molto importante anche quando si gioca alle slot.

Presta attenzione e concentrati. Puoi giocare alla versione demo di un gioco di slot che non capisci oppure puoi regolare il valore del gettone e il numero di linee per determinare il costo effettivo dei tuoi giri. Leggi anche il regolamento. Questo trucco ti salverà la tua vita (di gioco!).

Anche questo è incredibilmente importante:

Scegli una slot machine che ha un’alta percentuale di vincita e un grande importo del jackpot

Giocare a una macchina con una vincita del 70% ti darà minori possibilità di vincita rispetto a una macchina con una vincita del 98%. Anche se pensi che due vittorie con una macchina che da il 70% è meglio, in effetti la solidità arriva dalla macchina con la percentuale più alta.

La chiave del successo è il ROI

Il profitto è più di quanto ci metti dentro. Questo concetto è misurato dal ritorno sull’investimento (ROI). I giocatori d’azzardo pensano sempre al ROI. Investopedia definisce il ROI come “Return On Investment”.