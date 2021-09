Come puoi aggirare i trucchi degli allibratori che vogliono trascinarti nelle scommesse? Te lo diciamo noi. Il gioco d’azzardo può essere un modo rischioso per guadagnare qualche soldo in più o riempire il tuo tempo libero. Può essere divertente ed eccitante se fatto correttamente. Ma come puoi massimizzare le tue scommesse? Come puoi aggirare i trucchi degli allibratori che vogliono buttarti giù? Tutto si riduce a ottenere il miglior rapporto qualità-prezzo.

Questi suggerimenti provengono da un ex dipendente di un negozio di scommesse.

Conosci il tuo sport dentro e fuori. Non importa quale squadra ha vinto le sei partite precedenti, ma come ha giocato sia in attacco che in difesa. Avevano buone capacità di possesso-palla o sono stati solo fortunati? Quale tennista sta litigando con il proprio allenatore? Il giocatore di golf può aver vinto due major, ma quanta pratica ha? Questi dettagli ti aiuteranno a individuare i mercati con un buon rapporto qualità-prezzo e ad informare le tue scommesse. Il favorito non vince sempre. Anche se questo sembra ovvio, gli scommettitori spesso trascurano il fatto che i bookmaker fanno pagare un premio. Questo è un buon esempio. I bookmaker avevano Rafael Nadal come favorito quando ha affrontato Fabio Fognini all’Open di Barcellona ad aprile. Con alcuni, era addirittura di 1/10. Questo sembra avere senso in superficie. Nadal, il re dell’argilla, ha vinto questo torneo otto volte senza precedenti. I bookmaker non si rendevano conto che Fognini aveva sconfitto Nadal sulla terra battuta solo pochi mesi prima a Rio De Janeiro. Il record di Fognini di eliminare la testa di serie più alta rende il suo prezzo di 8/1 molto interessante. Fognini ha battuto Nadal in due set. Non restare con un bookmaker. Guardarsi intorno. Nel settore delle scommesse, c’è molta enfasi sulla fedeltà al marchio. È un settore altamente competitivo, quindi le aziende cercheranno di indurti a scommettere solo con loro. Per esempio, si possono usare piattaforme affidabili come su https://scommesse.netbet.it/ per iniziare a scommetter e restare con loro per un po’. L’intenzione è la stessa, indipendentemente dal fatto che si tratti di programmi fedeltà o offerte in negozio. Queste offerte non dovrebbero essere un motivo per smettere di fare shopping. Consulta le offerte disponibili per le scommesse specifiche. I bookmaker hanno molti modi per rendere il mercato del primo marcatore una scommessa preferita nel calcio. Dovresti fare le tue ricerche per determinare quale offerta è la migliore per te. La flessibilità è fondamentale. Meno scelte è meglio. Questa è una regola comune che spesso gli scommettitori dimenticano, anche se può sembrare ovvia. Hai maggiori possibilità di vincere se escludi quante più selezioni possibili. Non dovresti scommettere in grande se vuoi fare soldi. Se hai abbastanza soldi, solo una squadra o selezione. I single sono dove la maggior parte dei bookmaker perde i propri soldi. Non cadere nella trappola di scommettere sui prezzi. Non aggiungere selezioni se sei alla disperata ricerca di quella scommessa a lungo termine il sabato pomeriggio. Per quasi niente, stai diminuendo le tue possibilità di vincita. È molto facile farlo nel tennis. Questa è la prima settimana di un Grande Slam e i migliori giocatori vengono tutti sorteggiati contro i relativi nuovi arrivati. Per fare soldi velocemente, sarebbe una buona idea combinarli tutti in un unico numero. Questo potrebbe essere un errore. Vai su mercati meno conosciuti. Una volta che hai fatto abbastanza ricerche, è importante essere in grado di identificare il miglior valore dai molti altri mercati che offrono i bookmaker. Questo è un buon modo per fare soldi, ma può essere un ottimo modo per avere più possibilità di perdere. Potresti sentirti a disagio a mettere Leicester City contro Man City nel tuo accumulatore. Anche se sono più in alto di loro in campionato, questo significa che sono una squadra più forte. Questo è per le pagine di calcio. Tuttavia, una piccola quantità di ricerche ha dimostrato che Jamie Vardy è il migliore marcatore della lega. È sicuro scommettere sul gol di Vardy in qualsiasi momento. È anche un buon rapporto qualità/prezzo a 7/5.