Tecpool CB Team: entro il 30 settembre i calendari definitivi

Casale Monferrato – Cominciano a prendere forma i campionati di pallacanestro a cui la CB Team di Casale parteciperà: la Federazione ha infatti diramato i calendari provvisori dell’Under 19 eccellenza e della serie D.

Partendo dalla formazione giovanile, si comincerà in casa contro Omegna l’11 ottobre e successivamente in trasferta a Collegno. Gli incontri interni si disputeranno al Palazzetto di lunedì alle 19,30.

Nel campionato ormai alle porte giocheranno due atleti nel giro della serie A2, Alessandro Sirchia e Aaron Lomele, che saranno affiancati da due fuori quota del 2002 che probabilmente saranno Enrico Feng e Edoardo Tosi, sempre agli ordini di coach Marchino.

Per quanto riguarda la serie D è stata accolta la richiesta per formare mini-gironi formati da compagini geograficamente più vicine. Restano però per la CB incognite sulla rosa per via degli impegni universitari di alcuni giocatori.

Salvo modifiche si inizierà il 17 ottobre a Settimo Torinese per poi giocare il venerdì successivo alla Leardi con Ciriè e successivamente a Biella il 29. Entro il 30 settembre i calendari definitivi.