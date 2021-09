Scappa subito dopo aver tamponato un’auto: in corso le indagini dei Carabinieri

Casale Monferrato – Intervento, venerdì sera, dei Carabinieri di Casale, diretti dal Capitano Christian Tapparo, vicino alla caserma in seguito a un incidente. Gli uomini della Benemerita sono giunti sul posto dopo la segnalazione di un automobilista, tamponato da una Yaris dopo che si era fermato per far transitare dei pedoni. L’impatto è stato violento ma ancora più grave il fatto che l’uomo che ha provocato sia fuggito senza sincerarsi delle condizioni dei passeggeri a bordo dell’auto colpita dove una bambina, figlia del conducente del primo mezzo, ha dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso.

I Carabinieri stanno cercando di capire chi fosse al volante in quel momento per procedere nei suoi confronti mentre è stato già identificato il proprietario del mezzo.