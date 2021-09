Ubriaca al volante demolisce le recinzioni di due case

Ponzano – Donna al volante pericolo costante, ma se è ubriaca è peggio. I Carabinieri di Ponzano, a conclusione degli accertamenti, hanno denunciato in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza alcolica e coinvolgimento in sinistro stradale una 32enne con precedenti di polizia. La donna, a bordo della sua auto, percorrendo la SS 31 bis in Casale Monferrato – Cantone Cavallino, perdeva il controllo del veicolo andando fuori strada e abbattendo due recinzioni di abitazioni private. In seguito all’intervento del 118, veniva trasportata presso l’Ospedale di Casale, dove, sottoposta a prelievo ematico, evidenziava un tasso alcolico nel sangue pari 1,48 g/l. I Carabinieri le ritiravano la patente di guida e applicavano il fermo amministrativo del veicolo.