Tortona – Per sopperire all’infortunio di Riccardo Cattapan, per il quale si prevedono lunghi tempi di recupero in seguito ad un operazione al legamento crociato del ginocchio destro, Bertram Derthona ha trovato l’accordo con Chris Mortellaro, inserendo così un altro lungo italiano di rotazione. Il trentanovenne, statunitense con cittadinanza italiana, è un veterano di lungo corso della Serie A2 e nel 2020/21 aveva prodotto 6,3 punti e 6,0 rimbalzi di media a San Severo.