Pallavolo femminile: mercoledì sera al PalaFerraris di Casale l’amichevole tra Igor Volley Novara e Reale Mutua Fenera Chieri

Casale Monferrato – Mercoledì sera si terrà, al PalaFerraris di Casale, l’amichevole di lusso tra Igor Volley Novara della neo campionessa d’Europa Cristina Chirichella e Reale Mutua Fenera Chieri ’76. Appuntamento alle 20:30. L’evento è organizzato dalla Junior Volley.

Il biglietto di ingresso sarà pari a 10 euro, gli under 12 pagheranno 5 euro. Per assistere alla partita occorrerà essere in regola con le norme vigenti in materia di Covid (green-pass e mascherina). Il PalaFerraris sarà a disposizione per una capienza ridotta a seguito del regolamento Covid.