Rugby: prime uscite stagionali per le compagini maschili e femminili del Cuspo

Alessandria – È stato un fine settimana di rugby giocato per il Cuspo Alessandria che venerdì ha fatto scendere in campo le Zebre Rugby opposti ai sudafricani degli Emirates Lions.

Un match che ha divertito il pubblico sugli spalti che a fine gara è riuscito a incontrare Marcello Violi, mediano di mischia delle Zebre e beniamino di tanti giovani.

Tra sabato 24 e domenica 26 settembre, invece, si è tenuto un allenamento congiunto per le Under 15 e 17 col Volvera.

Il prossimo sabato la Under 17 sarà impegnata in un triangolare al Centro Sportivo CUSPO di Casalbagliano, con Aosta e Amatori Genova.

Sempre sabato scorso è stata la prima uscita stagionale della Seniores Maschile, in Valle d’Aosta, contro lo Stade Valdôtain Rugby Aosta, dopo i tanti mesi difficili.

Il gioco sul campo è tornato protagonista anche per il rugby femminile. Domenica a Rovato, in provincia di Brescia, le ragazze del Cuspo hanno partecipato al Torneo “Renata Bellini”. Alcune hanno avuto il “battesimo” del campo. Maria Mustarelli, la Dirigente Responsabile Seniores Femminile, è tornata a casa soddisfatta, definendo “positiva la prima uscita stagionale, per alcune è stata la prima esperienza nel mondo del rugby”. Buona la prima, insomma.