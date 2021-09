Settantaduenne perde la vita dopo uno schianto sull’A26

Novi Ligure – Grave incidente stradale, stamane verso le cinque e mezza, sull’A26 Diramazione Predosa-Bettole tra l’allacciamento A7 Milano-Genova e lo svincolo Novi Ligure in direzione A26 Genova Voltri-Gravellona Toce poco dopo l’area di servizio Marengo Nord.

Un’auto si è scontrata con un mezzo pesante ed è finita in mezzo alla carreggiata dove è stata colpita da un secondo autoarticolato. Per l’automobilista, un uomo di 72 anni, non c’è stato nulla da fare nonostante i soccorsi. Sul posto il 118, i Vigili del Fuoco e le forze dell’ordine.