Bertram Derthona: l’Amministratore Delegato Bartocci premiato come miglior Dirigente in Serie A2

Tortona – L’Amministratore Delegato della Bertram Derthona, Ferencz Bartocci, è stato insignito dalla Lega Nazionale Pallacanestro del Premio “Gabriele Fioretti”, General Manager di Pallacanestro Biella e dirigente di diverse altre società prematuramente scomparso nel novembre 2014 a 39 anni, come miglior Dirigente della Serie A2 per la stagione 2020/21, in cui ha rivestito il ruolo di General Manager dei Bianconeri.

Ferencz Bartocci sarà premiato venerdì 1° ottobre a Bologna in occasione della presentazione della stagione LNP 2021/22.