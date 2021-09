Imprenditore di 72 anni muore nel suo capannone

Nichelino – Aveva 72 anni e si chiamava Leonardo Perna l’uomo che ha perso la vita dopo essere caduto, ieri mattina, da una scala nel capannone della sua officina meccanica, a Nichelino, provincia di Torino. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, l’uomo stava cercando di togliere un piccione morto dal sottotetto. Potrebbe essere scivolato o essere stato colpito da un malore.

Al momento dell’incidente, intorno alle dieci e tre quarti, non c’era nessuno in officina. Sono stati i dipendenti dell’azienda accanto a dare l’allarme sentendo un tonfo provenire dal capannone vicino. Quando sono arrivati i soccorsi l’uomo era già morto. Leonardo Perna lascia una moglie e due figlie.

Sul luogo dell’incidente sono sopraggiunti polizia municipale, i carabinieri di Nichelino e gli ispettori Spresal che indagano per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.

Il sindaco Giampietro Tolardo, candidato per il secondo mandato, ha scelto in segno di lutto di sospendere ogni attività elettorale in città. (Foto tratta da La Repubblica).