Calci e pugni ai poliziotti è così finisce in manette

Vercelli – Con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale, minacce e lesioni sono scattate le manette ai polsi di una ragazza di origini dominicane per aver aggredito un poliziotto prendendolo per la gola dopo avere insultato commercianti e fornitori di un negozio di Vercelli.

La giovane, secondo quanto accertato, aveva bevuto tanto. Infatti prima se l’era presa col dipendente di una ditta alimentare che stava rifornendo un negozio, poi ha cominciato a insultare e minacciare anche il personale del forno-bar. La donna ha iniziato a inveire nei confronti del titolare del locale che, data la difficoltà nel riportare alla calma la giovane e farla allontanare dal negozio, è stato costretto a chiedere aiuto alle forze dell’ordine. La donna, alla vista dei poliziotti e dei carabinieri, si è rifiutata di esibire un documento di riconoscimento ed ha cominciato ad insultare e minacciare anche loro. Alla richiesta di recarsi in Questura per i dovuti accertamenti la ragazza, nel tentativo di sottrarsi ai controlli, ha quindi iniziato a colpire con calci e pugni i poliziotti, afferrandone anche uno per la gola.

Alla fine è stata condotta in Questura dove ha comunque continuato a minacciare ed aggredire gli operatori. In seguito ad accertamenti è stato poi possibile risalire alla sua identità: una ventiduenne residente fuori provincia. La giovane è stata poi arrestata. Il sostituto procuratore di turno ha disposto la detenzione nel carcere di Vercelli per la ragazza, in attesa del processo a suo carico per direttissima.