Entra in aula vestito da donna: la nuova vita del prof di latino diventato professoressa

Ivrea – Per Andrea Perinetti è come fosse cominciata una nuova vita. Il 13 settembre, primo giorno di scuola, è entrata in classe al liceo classico Carlo Botta di Ivrea, si è sistemata dietro alla cattedra e ha fatto il suo esordio con un discorso che ai suoi alunni è sembrato quello dell’ “Attimo fuggente”, storico film con Robin Williams.

Andrea Perinetti 61 anni, al liceo Botta è un’istituzione. Conosciuto, stimato, insegna latino e greco da oltre 25 anni e adesso ha iniziato il suo periodo di transizione di sesso.

Per lui “il momento più emozionante, simbolico, è stato quando ho svuotato la parte di armadio in cui tenevo gli abiti da uomo, quelli che mettevo per andare a scuola e che adesso non mi servono più”.

“Per tutto questo tempo ho vestito i panni maschili, ma è stata una sofferenza e ora che da un paio d’anni ho iniziato il mio percorso di transizione ho deciso di parlarne a tutti e di mostrarmi per quello che sono – ha raccontato Andrea – l’ho fatto soprattutto per i ragazzi, che in questa fase della loro vita sono alla ricerca della loro identità, non per forza di genere. Devono capire chi sono e chi vogliono diventare e meritano sincerità e autenticità da parte di chi deve dare loro l’esempio”. E nel giro di poche ore tutti tra colleghi, operatori scolastici e studenti hanno iniziato a chiamarla “professoressa”. Per il resto nulla è cambiato: continua a leggere Catullo o Cicerone, Eschilo o Sofocle allo stesso modo e niente è cambiato.

Un coming out, quello di Perinetti, che non ha mancato di scatenare qualche malalingua ma è stato un attacco quasi isolato, in mezzo a una moltitudine di messaggi di vicinanza e di attestazioni di stima. Su Instagram alcuni ragazzi hanno diffuso su un profilo solitamente usato per meme e goliardate tra allievi ed ex allievi un messaggio per dare sostegno alla professoressa anche fuori dalle mura scolastiche.

Nei prossimi giorni si terrà un incontro con la preside del liceo Botta per decidere se prendere una posizione su questa vicenda. Proprio la dirigente scolastica, Lucia Mongiano, è stata la prima a dare il via a tutto quando a luglio Andrea Perinetti le aveva annunciato che avrebbe voluto mostrarsi agli allievi “come una professoressa”.

È dal 2008, infatti, che Andrea Perinetti aveva maturato la scelta di uscire allo scoperto come donna, nel tempo libero e nelle uscite in compagnia con le amiche. Adesso lo ha fatto anche come insegnante. (Foto tratta da La Repubblica).