Investe ciclista già a terra: alessandrina rischia due anni di carcere

Vercelli – Rischia una condanna a un anno e nove mesi Anna Salerno, una donna che vive in provincia di Alessandria e che la notte del 24 giugno 2018 aveva investito un uomo sulla strada provinciale tra Pezzana e Motta de Conti.

Il ferito nell’incidente, un uomo di Cella Monte, che all’epoca dei fatti aveva 30 anni, però era già a terra, caduto dalla sua bicicletta. L’auto non lo avrebbe schiacciato, causandogli comunque danni seri.

Secondo quanto raccontato dalla donna, lei stava parlando con un’amica in macchina ma era attenta alla strada quando, all’improvviso, ha visto qualcosa a terra: era una bicicletta. La donna avrebbe sterzato per evitarla, poi si è fermata sentendo un rantolo e trovando l’uomo a terra. L’alcol test sulla conducente ha dato esito negativo. Sotto la sua auto, una Citroen, sono state trovate tracce ematiche. L’alcol test ha invece dato esito positivo sul ciclista che 5 ore e tre trasfusioni dopo aveva ancora 1,5 secondo quanto affermato dall’avvocato dell’imputata, Massimo Grattarola. Inoltre era senza giubbotto con catarifrangente e luce sulla bicicletta. L’avvocato Grattarola ha chiesto l’assoluzione per la sua assistita. Il legale ha anche insistito sul nesso causale tra incidente e lesioni.

Gino Obert, avvocato dell’assicurazione, ha sostenuto che la Salerno non abbia avuto nessuna responsabilità. Ha poi insistito sull’imprevedibilità dell’incidente.

Alessandro Scheda, che rappresenta la persona investita, ha invece chiesto un risarcimento di 245.000 euro per i danni permanenti rimasti al ciclista dopo l’incidente.