Vergognosa Voghera: chat choc con la sindaca che scrive: “Ma il marocchino che chiedeva l’elemosina è annegato?”

Voghera (Andrea Guenna) – Non credevo possibile di arrivare a 68 anni e rendermi cono che cosa è diventata Voghera. Una città che sconcerta per l’atteggiamento e le frasi pubblicate sui social dai politici locali a proposito della morte del marocchino di 39 anni Youns El Boussettaoui sopravvenuta dopo che l’assessore-pistolero Massimo Adriatici gli ha sparato con proiettili Dum Dum, E mi tocca guardare e leggere screenshot a sfondo razzista postati dal gruppo Whatsapp della giunta, e una frase, scritta dall’assessore all’Urbanistica Giancarlo Gabba, che, da liberale d’antan, mi fa raggelare il sangue nelle vene: “Purtroppo ormai non bastano più i nostri vigili! Ci vuole ben altro!”. Affermazione accompagnata dall’immagine d’una bomba, con la sindaca che gli risponde coll’immagine di un cuoricino e questa frase: “Ci sei mancato Giancarlo”!

Poi la sindaca Paola Garlaschelli continua con macabra ironia: “Ma in tutto ciò il marocchino che chiedeva l’elemosina è affogato”? ma che cosa sono a Voghera, trogloditi? Dove la prendono la roba che gli butta così male? Si fanno solo di Bonarda o di qualche altra roba? Chi gliela dà, Lorenzaccio?

Continuando a leggere si trovano nuove chat del gruppo degli esponenti dell’amministrazione locale con faccine sorridenti, risate e sorrisi per i contenuti a sfondo razzista di alcuni messaggi. Da tempo gli inquirenti hanno iniziato ad indagare su disposizione della Procura della Repubblica di Pavia che ha aperto un fascicolo e, da alcune indiscrezioni, si viene a sapere che tutta questa merda è iniziata il giorno dopo l’uccisione del povero marocchino. L’argomento è sempre quello dei migranti. Ma c’è di più in quanto dopo la frase della sindaca (ma perché non toglie il disturbo sindaca, lei è peggio di chi l’ha preceduta, ed è tutto dire!) “Ma in tutto ciò il marocchino che chiedeva elemosina è annegato?” sono stati postati faccine che ridono.

Nonostante tutto ciò – ed è già abbastanza – alle numerose richieste di dimissioni fatte dalla minoranza, la sindaca Garlaschelli ha detto che nè lei nè la sua giunta sentono il bisogno di “ribadire l’assoluta lontananza da qualsiasi forma di razzismo, intolleranza, violenza”.

Ma a Voghera cosa sta succedendo?