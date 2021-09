Signora di 80 anni lascia una busta con mille euro ai lavoratori della ex Embraco

Torino – Un gesto di solidarietà davvero importante quello di una signora di 80 anni che ha voluto regalare mille euro ai lavoratori dell’ex Embraco di Riva di Chieri che da tempo stanno combattendo per il proprio posto svanito tra delocalizzazioni e beffe. Il fatto risale a quest’estate.

La signora si era recata vicino alle persone che erano riunite sotto la sede della Regione Piemonte, in piazza Castello a Torino, nel corso di una manifestazione. Ma erano giorni concitati e, non riuscendosi ad avvicinare ai sindacalisti, ha lasciato il plico agli addetti alla sicurezza della Sala Trasparenza della Regione. In pratica ha voluto restare anonima. Solo un’indicazione: quella di consegnare la busta a Ugo Bolognesi, responsabile per Embraco di Fiom Cgil. Lo stesso Bolognesi, aprendo la busta qualche giorno dopo, afferma di essere rimasto senza parole e di aver poi versato la somma sul conto della Fiom Cgil Torino, utilizzando la causale che da sempre si usa per questa vertenza, ovvero “a sostegno della lotta dei lavoratori Embraco”.

Assieme ai soldi una lettera, scritta di proprio pugno dalla signora, in cui la donna esprime tutta la sua vicinanza e solidarietà ai lavoratori: “in voi rivedo le lotte e la fatica che in anticipo la mia famiglia ha provato (…) e non c’è nulla di nuovo sotto il sole”.

Un gesto sorprendente, insomma, nella sua semplicità e che finisce per emergere rispetto alle testimonianze che i lavoratori ex Embraco hanno ricevuto in questi anni. Persone che anche di recente hanno incontrato praticamente tutte le istituzioni, fra cui anche il titolare del Mise, Giancarlo Giorgetti e l’ex presidente del Consiglio, Giuseppe Conte.

“A parole, tutti danno ragione ai lavoratori, prendono impegni e fanno promesse. Ma noi, a quella formale dei politici, preferiamo la solidarietà schietta e sincera di questa signora. Una signora che dopo quella mattina non si è mai fatta avanti, ma che avremmo davvero piacere di incontrare, per ringraziarla di cuore per il suo gesto” ha affermato Bolognesi.