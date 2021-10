Arrestate dodici persone per detenzione e spaccio di stupefacenti

Tortona – I Carabinieri della Compagnia di Tortona hanno arrestato quattro marocchini, tre uomini di 30, 27 e 24 anni e una donna di 28, e un italiano di 34 anni, ritenuti responsabili, a vario titolo, di detenzione e spaccio in concorso di eroina, cocaina, hashish e marijuana. Le indagini iniziavano dopo un incidente stradale del 21 gennaio 2020 nel Comune di Sale, per cui il conducente dell’auto, un marocchino di 27 anni, moriva sul colpo. I Carabinieri trovavano nell’abitacolo 4,4 grammi di cocaina, 3,7 di eroina e 767 euro in contanti, accertando inoltre che, dopo l’impatto, dal veicolo era fuggita una persona. I preliminari accertamenti, suffragati da analisi dei traffici telefonici e dall’escussione di testimoni, permettevano agli uomini della Benemerita di identificare la persona fuggita dal veicolo che risultava essere uno spacciatore complice del marocchino morto nell’incidente. Le indagini portavano alla scoperta d’una fiorente attività di spaccio di stupefacenti all’interno della boscaglia tra i comuni di Castelnuovo Scrivia, Molino dei Torti e Casei Gerola, posta in essere da un gruppo di marocchini domiciliati nell’hinterland milanese e di italiani delle province di Alessandria e Pavia. Nei mesi di giugno e luglio 2020, i Carabinieri hanno tratto in arresto in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti una donna di 33 anni trovata in possesso di 11,23 grammi di cocaina e 36,45 di eroina; due uomini di 32 anni, uno dei quali marocchino, trovati in possesso di 47,65 grammi di hashish e 33,77 di marijuana, oltre a 4.098 euro in contanti; un marocchino di 23 anni trovato in possesso di 3,26 grammi di eroina e 5.327,55 euro; un altro marocchino di 20 anni, un italiano di 41 anni e un’italiana di 43 anni, trovati in possesso di 60 grammi di cocaina, 270 grammi di hashish e 1.200 euro. Quindi, tra il 24 settembre e l’8 ottobre 2020, i carabinieri accertavano complessivamente 220 cessioni di cocaina, eroina e hashish, poste in essere dai cinque soggetti tratti in arresto e rintracciati nei comuni di Peschiera Borromeo (MI), Brescia, Milano e Volpedo.