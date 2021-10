Riprendono oggi le ricerche dell’uomo scomparso a Carrosio l’11 settembre

Carrosio – Riprenderanno stamane le ricerche di Angelo Casarini, l’uomo scomparso l’11 settembre a Carrosio senza lasciare traccia. L’uomo, nonostante le lunghe operazioni condotte immediatamente dopo la segnalazione del suo allontanamento da casa, non è stato ancora ritrovato. Neanche l’impiego di un elicottero e dei cani molecolari ha permesso di recuperare indizi. Oggi si mobiliteranno di nuovo i Vigili del Fuoco di Alessandria, le forze dell’ordine, la Protezione Civile e i volontari.

Casarini aveva lasciato l’abitazione con una busta rossa. Nessuna notizia anche dopo le segnalazioni nella trasmissione “Chi l’ha visto?” in onda su Rai3 in prima serata nella giornata di mercoledì 15 settembre 2021.