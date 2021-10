Sette clandestini nascosti in un camion individuati e fermati dalla Polizia Stradale di Ovada

Ovada – Nell’ambito dei consueti controlli lungo le varie reti autostradali, sulla A26 la Polizia Stradale ha individuato, nelle vicinanze del casello di Ovada, un tir turco all’interno del quale erano nascosti, tra la merce trasportata, sette extracomunitari irregolari sul territorio nazionale. La Polstrada ha fatto scattare le verifiche dopo aver visto la sagoma di due persone sulla parte superiore del telone del semirimorchio.

Gli agenti hanno subito attivato le procedure previste, fermato il mezzo e chiesto aiuto al personale medico per prestare le prime cure. Secondo quanto accertato i sette, tutti uomini, erano saliti sul mezzo approfittando di un ampio taglio nella parte superiore del rimorchio. Le persone, tutte maggiorenni, provenienti dal Bangladesh e dalla Somalia, sono state identificate dalla Polizia Scientifica della Questura di Alessandria, e denunciate in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria Alessandrina per false dichiarazioni rese a P.U. (495 C.P.), e ingresso illegale nel territorio dello Stato.