A Pezzana Mussolini resta cittadino onorario

Pezzana (Vc) – Due giorni fa in Consiglio comunale la maggioranza ha confermato all’unanimità la cittadinanza onoraria a Benito Mussolini conferita al Duce il 15 maggio 1924. Era venerdì 20 agosto quando il presidente dei Radicali Igor Boni chiedeva al sindaco Stefano Bondesan di revocare la cittadinanza a Mussolini con una richiesta prevista dallo statuto comunale, e il sindaco lo ha assecondato inserendo il punto all’ordine del giorno. Con 8 voti favorevoli e nessun contrario però l’assemblea si è espressa all’unanimità confermando l’onorificenza al duce. Per i consiglieri di maggioranza il conferimento della cittadinanza al Duce è un atto che fa parte della storia del paese. Inoltre, sempre per gli esponenti della maggioranza, un’eventuale revoca avrebbe potuto provocare una spaccatura in paese tra favorevoli e contrari.