Bimba di 11 mesi intossicata dalla marijuana dei genitori

Ponderano (Bi) – S’è sentita male in casa dopo che i suoi genitori, entrambi di 25 anni, avevano fumato uno spinello. Per fortuna la bimba sarebbe ormai fuori pericolo ma resta ricoverata al Regina Margherita di Torino. A chiamare il 118, il 24 settembre verso mezzogiorno, è stato il padre, che fa l’operaio, dopo che la figlioletta aveva avuto una grave crisi, prima con tremori e poi con sintomi che facevano pensare a una possibile intossicazione. Sul posto sono subito arrivati i sanitari del 118 e vista l’età della piccola anche i carabinieri del nucleo radiomobile. A loro il padre ha raccontato che insieme alla moglie si era fumato uno spinello e su un tavolino sarebbero rimasti alcuni frammenti di marijuana che la figlioletta, incuriosita, avrebbe potuto mettere in bocca e quindi ingerire.

Vista la gravità delle condizioni della piccola, dopo un primo ricovero all’ospedale di Ponderano è stata trasferita all’ospedale pediatrico torinese che fa parte del complesso della Città della Salute. Per fortuna la bambina non era in pericolo di vita per cui nei giorni successivi le sue condizioni sono visibilmente migliorate. Non è ancora chiaro se l’intossicazione fosse dovuta proprio all’ingestione di frammenti di marijuana mentre il risultato delle analisi è ancora tenuto riservato vista la delicatezza del caso.