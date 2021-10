Tre punti scacciacrisi: l’Alessandria vince con merito davanti al suo pubblico

Alessandria (Alessandria 1 – Cosenza 0) – Al Moccagatta si confrontano i Grigi padroni di casa diciottesimi in classifica con un punto e il Cosenza nono in classifica con 10 punti. Il fatto che si giochi in casa dei mandrogni non ha un particolare significato in questo campionato visto che i Grigi davanti al loro pubblico in questo campionato non hanno ancora vinto, avendo perso due incontri. L’unico punto nel carniere dei mandrogni viene dal pareggio col Perugia. Per loro Mister Longo manda avanti il tandem Marconi-Palombi, con Chiarello trequartista e Casarini e Palazzi a metà campo.

Le due squadre danzano a metà campo coi padroni di casa relativamente più aggressivi. Al 13′ dopo l’infortunio a Parodi intorno al quarto d’ora per un contrasto con Gori, staff medico in campo.

Poco dopo buona occasione per l’Alessandria con Mustacchio che con un traversone impegna Vigorito in uscita che blocca il pallone in due tempi.

Dopo una mezzora di gioco soporifero e sostanzialmente equilibrato, al 39’ per gli ospiti entra in campo Caso che rileva Milico messo fuori gioco da un infortunio muscolare. Non passano dieci minuti che al 43’ il Cosenza sfiora la marcatura con una conclusione velenosa di sinistro di Boultam che il bravo Pisseri al volo manda in corner.

Nella ripresa l’Alessandria fa melina con fraseggi prolungati mentre gli ospiti non concedono varchi. Finalmente al 12’ Parodi tenta un cross ma è vigile Corsi che allontana di testa. Rispondono i calabresi a breve giro di posta con Caso che rientra sul destro e calcia verso la porta, tiro murato dalla difesa di casa.

Dopo molti sbadigli sugli spalti l’Alessandria al 25’ sfiora il vantaggio con Marconi che su cross di Mustacchio gira di prima in porta ma il pallone si spegne sul fondo. Ora i mandrogni prendono il sopravvento e due minuti dopo colpiscono la traversa con Casarini che gira di sinistro da fuori area di Casarini con la sfera che finisce sulla parte alta del montante. Il momento è propizio e i padroni di casa insistono con Chiarello che al 28’ tira da dentro l’area ma il vigile Rigione respinge. I Grigi attaccano a un minuto dopo ci prova anche Orlando, ma il tiro è deviato in corner.

Gli sforzi dell’Alessandria sono premiati al 31’ con Di Gennaro che su assist di Marconi di testa su corner di Beghetto insacca da dentro l’area piccola. Il Mocca esplode con un boato liberatorio. I padroni di casa sono bravi ad amministrare il vantaggio fino alla fine.

E arrivano i tre punti scacciacrisi. Forse.

Alessandria (3-4-1-2): Pisseri; Prestia; Di Gennaro, Parodi; Mustacchio, Casarini, Palazzi (20’ st Milanese), Lunetta (20’ st Beghetto); Chiarello (39 st Benedetti); Marconi (39’ st Corazza), Palombi (13’ st Orlando). All. Longo.

In panchina: Crisanto, Russo, Mantovani, Milanese, Beghetto, Benedetti, Orlando, Pierozzi, Arrighini, Corazza, Kolaj, Celesia.

Cosenza (3-5-2): Vigorito (10’ st Saracco); Tiritiello, Rigione, Pirrello; Situm, Carraro, Palmiero (37’ st Gerbo), Boultam (10’ st Eyango), Corsi (37’ st Kristoffersen); Gori, Millico (37’ pt Caso). All. Zaffaroni.

In panchina: Saracco, Matosevic, Minelli, Venturi, Ebongue, Gerbo, Florenzi, Sueva, Kristoffersen, Caso, Vallocchia.

Arbitro: Fabbri di Ravenna.

Gol: st 33’ Di Gennaro.

Angoli: 7-5 per l’Alessandria.

Recuperi: 2+4.

Ammoniti: Lunetta, Casarini.

Spettatori: 2500 circa.

Note: giornata di sole, terreno in perfette condizioni,