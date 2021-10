Convincente esordio in Serie A della Bertram Derthona che espugna il parquet di Brescia

Brescia – Buona la prima, in Serie A, per la Bertram Derthona che riesce a vincere in casa di Germani Brescia in un finale in volata al termine di una gara equilibrata. Dopo un primo tempo combattuto e condotto da Brescia nel punteggio, la Bertram, nella ripresa, allunga in modo deciso a cavallo tra terzo e ultimo quarto, resistendo poi al rientro avversario.

La cronaca tratta dal sito del Derthona Basket.

Primi minuti di gara di marca Bertram, che – con i canestri da fuori di Sanders e Daum – allunga fino all’8-13: nelle battute successive della frazione arriva la reazione di Brescia, che opera il sorpasso e chiude avanti 22-20 al 10’. Nel secondo periodo la gara scorre con lo stesso leit motiv: dopo un buon avvio del Derthona, propiziato dalla crescita difensiva, la Germani torna a condurre la gara e termina il primo tempo in vantaggio 40-37.

Al rientro dagli spogliatoi Tortona è nuovamente protagonista di una partenza sprint, fatta di attenzione in difesa e precisione in attacco (44-48): dopo l’ennesima reazione della formazione allenata da Magro, la Bertram riallunga nel finale del quarto (58-63). Il momento favorevole agli ospiti si protrae anche in apertura di ultimo periodo, quando la squadra allenata da Ramondino tocca la doppia cifra di margine (62-72). Guidata da Della Valle, Brescia torna due volte a un solo punto di disavanzo: è poi un canestro da tre punti di Daum a dilatare nuovamente il gap (75-79 a 48 secondi dal termine). La gara si decide nelle ultime azioni: Cobbins è glaciale in lunetta, Filloy sbaglia un tiro aperto da fuori e la Germani ha una ultima possibilità. Della Valle sbaglia il tiro del pareggio, il Derthona vince 77-79.

Germani Brescia-Bertram Derthona 77-79

(22-20, 40-37, 58-63)

Brescia: Gabriel 7, Moore 9, Mitrou-Long 12, Petrucelli 8, Della Valle 21, Eboua, Parrillo, Cobbins 11, Djiya ne, Burns 6, Laquintana 3, Moss. All. Magro

Derthona: Mortellaro ne, Wright 11, Cannon 4, Tavernelli 3, Filloy 9, Mascolo 9, Severini 3, Mobio ne, Sanders 8, Daum 16, Cain 9, Macura 7. All. Ramondino.