Eccellenza: l’Acqui batte il Vanchiglia e si piazza al terzo posto in classifica, Castellazzo travolto in casa dalla Pro Dronero

Alessandria – Domenica di luci e ombre per le compagini alessandrine impegnate nel campionato di Eccellenza, girone B, quinta giornata di andata.

All’ “Ottolenghi” l’Acqui ha battuto con un secco 3-0 il Vanchiglia. Di Guazzo, Aresca e Massaro le reti che hanno consegnato la vittoria ai termali allenati da mister Arturo Merlo. In classifica l’Acqui sale così a otto punti, al terzo posto assieme ad Albese e Rivoli.

Domenica da incubo, invece, per il Castellazzo che, fra le mura amiche del “Comunale”, è stato travolto dalla Pro Dronero per 7-3. Una debacle senza troppi alibi per i ragazzi allenati da mister Nobili che in classifica scivolano all’ultimo posto assieme al Benarzole a soli due punti frutto di tre sconfitte e due pareggi. (Foto tratta dal web).