Hsl Derthona corsaro in casa della Caronnese

Caronno Pertusella (Caronnese 0 – Hsl Derthona 2) – Domenica decisamente positiva per l’Hsl Derthona che, sul campo della Caronnese, terza giornata di andata del campionato di Serie D Girone A, ha portato a casa tre punti importanti in ottica classifica e morale.

In casa bianconera decisivi i gol di Diallo, che ribadisce in rete un calcio di rigore da lui stesso battuto e respinto dal portiere avversario, e di Saccà, su bell’assist di Otelè, tutti nel secondo tempo dopo una prima frazione avara di emozioni.

In classifica i Leoncelli salgono a quota quattro punti agganciando il Casale, reduce dalla sconfitta in casa col Vado ma con una partita da recuperare col Sestri Levante, l’Imperia e la Sanremese. Mercoledì, nel turno infrasettimanale, i piemontesi allenati da mister Zichella se la vedranno al “Coppi” col Borgosesia. (Foto tratta dal web).