Nella festa del centenario, al Palli il Casale si fa raggiungere dal Vado in dieci uomini

Casale Monferrato (Casale 1 – Vado 1) – Il Vado in dieci uomini per oltre 40 minuti (al 17’ espulsione di Casazza per somma di ammonizioni) ha imposto il pareggio al Casale allo stadio Natale Palli che compiva cento anni dalla sua inaugurazione, avvenuta il 2 ottobre 1921. Per l’occasione capitan Martin indossava una fascia commemorativa. L’impresa del Vado è stata eccezionale e conferma quanto di buono mostrato nelle prime uscite stagionali dagli uomini di Solari. A rimediare l’espulsione di Casazza ha provveduto Loreto Lo Bosco col gol del pareggio a dieci minuti dalla fine. I padroni di casa erano passati in vantaggio alla fine del primo tempo con Candido, ma l’impressione generale è che si siano accontentati del risultato lasciando spazio agli ospiti anche se in inferiorità numerica. Il risultato finale rispecchia esattamente lo svolgimento dell’incontro per cui le due squadre si sono aggiudicate un tempo ciascuna.

Al 42’ arrivava il gol del vantaggio casalese su punizione battuta da Martin per Forte che passava a Ricciardo in area, il cui tiro era respinto ma non trattenuto da Cirillo per cui arrivava Candido che segnava a porta vuota. Il pareggio degli ospiti arrivava al 41’ della ripresa con Capra che lanciava Lo Bosco che infilzava Dadone di sinistro.

Casale: Dadone; Gilli (29’ st Casella), Gianola, Silvestri, Vicini (12’ st Mbaye); Continella (36’ Brevi), Martin, Rossini; Candido, Ricciardo (33’ st Palermo), Forte (12’ st Giacchino). A disp: Paloschi, Juricic, Guarino, Leveque. All.: Sesia

Vado: Cirillo, Gandolfo, De Bode, Pantano, Casazza, Cattaneo, Costantini, Papi, Aperi, Lo Bosco e Capra. In panchina si sono accomodati Colantonio, Nicoletti, Magonara, Favara, Cossu, Giuffrida, L. Di Salvatore, Carrer e G. Di Salvatore. All. Solari