Sconfitta per la JB Monferrato che al PalaFerraris cede le armi alla Giorgio Tesi Pistoia

Casale Monferrato – Esordio amaro, in Serie A2, per la JB Monferrato che al Palaferraris, oggi pomeriggio, è stata battuta dalla Giorgio Tesi Pistoia in un match dove la fisicità degli ospiti ha sovrastato i padroni di casa per i primi 30′, nonostante l’assenza di Olasewere, arrivando a toccare anche il +30 quando la rimonta della Novipiù guidata da Okeke (20 punti all’attivo per il giovane in prestito da Tortona) e i fratelli Valentini si è fermata solo al -11. Per i toscani Ottima prova di Johnson anche lui top-scorer a 20 punti.

Prossimo appuntamento per i monferrini la trasferta sul campo di Udine.

Primo quarto – Subito a segno Magro con sei punti consecutivi, mentre i padroni di casa sbagliano anche i liberi con Martinoni. Saccaggi porta il parziale sull’8-0 e coach Valentini non può far altro che fermare il tempo. Si rientra e colpisce ancora Magro in tap-in, poi Sarto toglie lo zero dal punteggio per Casale. “Pippo” raggiunge la doppia cifra e Johnson aumenta il divario con un bel arresto e tiro. Williams scuote i suoi, prima con un canestro personale e poi con un assist per la tripla di Leggio. Monferrato ricuce poi fino a -5 con Okeke e anche coach Brienza deve chiamare i suoi in panchina. Intanto è sceso in campo Utomi, ma intanto è Saccaggi a rimettere un canestro per Pistoia. Botta e risposta tra i pivot Okeke e Del Chiaro, prima di altri due punti di Williams e del bis di “Angelone”. A Johnson vengono poi regalati tre tiri liberi dalla difesa di Monferrato: 2/3 e si chiude il primo quarto.

Secondo quarto – Per Monferrato è sempre Williams a portare punti, mentre arrivano i primi di Utomi con una bomba da dietro l’arco. Ancora Williams con un canestro in solitaria, gli replica Della Rosa che mantiene le distanze sulla doppia cifra. I rossoblu affrontano un altro momento di difficoltà in attacco e, dopo un canestro di Riismaa, vengono riportati in panca da coach Valentini. Wheatle si iscrive a tabellino e aumenta il divario, poi arriva la reazione dei padroni di casa con la tripla di Fabio Valentini. Non tarda ad arrivare la risposta di Johnson con la specialità della casa e il massimo vantaggio sale a +16. L’ex Cantù fa poi partire l’applauso del PalaFerraris con una sgroppata e canestro finale, poi arrivano anche quattro punti di Del Chiaro. +18 all’intervallo lungo per Pistoia.

Terzo quarto – Tripla di Riismaa alla ripresa dei giochi, poi va in doppia cifra Johnson, che poi segna anche da dietro l’arco. Per Casale arrivano invece i punti di Williams e Sarto. Riismaa concede il bis: è +24 e Pistoia sembra aver già messo la firma su questa partita. I padroni di casa ci provano con l’orgoglio, ma non riescono a ridurre il gap, anzi mandano in lunetta sia Wheatle che Johnson. Bomba di Della Rosa ed è trentello, prima che Luca Valentini batta un colpo per i suoi. Spazio a Utomi e Divac: i biancorossi, nonostante l’ampissimo vantaggio, lottano ancora su ogni pallone. Capitan Della Rosa mette un’altra tripla prima della fine del terzo periodo.

Ultimo quarto – Casale prova a chiudere dignitosamente la partita e piazza un parziale con Sarto ed i fratelli Valentini, risalendo a -21. Segna anche Okeke e coach Brienza decide che la beneficenza può finire qui, fermando il tempo. Ancora i fratelli Valentini a segno: svantaggio dimezzato per i padroni di casa, Johnson e Wheatle vengono richiamati in campo. La point guard biancorossa serve subito un cioccolatino a Magro, che però poi non può nulla contro Okeke. Botta e risposta tra Johnson e Fabio Valentini, poi Magro si fa fischiare un antisportivo evitabile. Casale ha l’opportunità di tornare a -10 a più di 5 minuti dalla fine. Va a segno Leggio, ma poi Riismaa subisce un fallo sul tentativo di tripla: 3/3 dalla lunetta per la tranquillità. Bomba di Saccaggi che può valere come il colpo del ko; Johnson poi ricama ai liberi. Grande energia in questi minuti finali per Okeke, un giocatore di cui si sentirà parlare molto in futuro. Chiude tutto un gioco da tre di Wheatle: il debutto di Pistoia in campionato è ormai archiviato positivamente.

Novipiù JB Monferrato – Giorgio Tesi Group Pistoia : 69-83

(22-13, 21-12, 25-14, 30-15)

JB Monferrato: Sarto 8, Valentini F. 15, Valentini L. 7, Formenti n.e., Sirchia n.e., Williams 12, Lomele n.e., Okeke 20, Martinoni 2, Leggio 5, Trunic, Hill-Mais

Pistoia: Della Rosa 8, Utomi 3, Divac, Saccaggi 9, Del Chiaro 10, Magro 12, Allinei n.e., Johnson 20, Wheatle 10, Riismaa 11.