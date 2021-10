Cocaina e marijuana nascoste nell’auto: in manette due giovani marocchini

Tortona – Con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale, i Carabinieri di Tortona hanno arrestato due ventisettenni marocchini. I due, fermati a bordo di un veicolo dai Carabinieri di Sale, hanno tentato di eludere il controllo minacciando gli agenti e colpendoli poi con calci e pugni per tentare la fuga.

I Carabinieri sono comunque riusciti a bloccarli e a perquisirli, trovandoli in possesso di oltre 500 euro in contanti e di una modica quantità di marijuana nascosta all’interno dell’auto. Uno dei due aveva anche un sacchetto con 11 grammi di cocaina, suddivisi in 24 dosi termosaldate.

Il Tribunale di Alessandria, dopo la convalida dell’arresto, ha emesso nei confronti di quest’ultimo la misura dell’obbligo di dimora e di presentazione alla Polizia Giudiziaria.