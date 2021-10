Comunali 2021: i risultati in provincia di Alessandria

Alessandria – Chiuse le urne, emergono le prime ufficialità sui sindaci dell’alessandrino, in particolare di quei Comuni dove c’era un solo candidato che, per essere rieletto, doveva contare su un numero di voti validi non inferiore al 50% dei votanti.

A Castellazzo Bormida resta sindaco Gianfranco Ferraris.

A Olivola confermato il sindaco Gianmanuele Grossi.

Claudio Mussi resta sindaco di Castelspina.

A Isola Sant’Antonio il sindaco sarà ancora Cristian Scotti.

A Ponti confermata prima cittadina Antonella Giuseppina Poggio.

A Borgo San Martino diventa sindaco Fabio Zavattaro.

Paola Massa resta sindaco di Monleale.

A Morbello Alessandro Vacca, unico candidato, è stato votato dalla maggioranza degli elettori.

A Castelnuovo Bormida è stato eletto sindaco Giovanni Roggero .

A Odalengo Grande primo cittadino è Fabio Olivero.

Angelo Gallo è il nuovo sindaco di Merana.

A Montecastello successo di Gianluca Penna, votato dal 92% degli elettori.

A Sant’Agata Fossili Diego Camatti ha vinto la sfida a tre per la fascia tricolore battendo Lidia Ancarani e Pasquale Buonanno.

A Cella Monte Maurizio Devasis ha superato Viviana Imarisio col 69.33% dei voti.

Antonella Cermelli è la nuova sindaca di Casal Cermelli col 56.23% dei voti.

A Pontecurone il sindaco è Giovanni Valentino D’Amico, col 51.89%.

A San Salvatore Corrado Tagliabue torna a indossare la fascia tricolore, succedendo a Enrico Beccaria. Tagliabue ha ottenuto il 61.6% dei voti.

A Castelnuovo Scrivia resta sindaco Gianni Tagliani.

A Cerrina ha vinto Marco Cornaglia col 63.1%.

A Terzo d’Acqui il sindaco è Maurizio Solferini, eletto col 53.7% delle preferenze.