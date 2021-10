Controlli in tre nightclub del tortonese: scoperti clienti senza Green Pass e carenze igieniche, oltre settemila euro di multa

Tortona – Nell’ambito di una serie di controlli, effettuati sabato 2 ottobre, in tre circoli privati e nightclub del tortonese volti alla verifica del rispetto delle regole anti-Covid, i Carabinieri di Alessandria, supportati dalla Compagnia di Tortona e col contributo dei Nas, hanno elevato sanzioni amministrative per oltre settemila euro.

Sono, in particolare, state identificate un centinaio di persone tra avventori e figuranti, tra i quali otto sprovvisti del Green Pass. Oltre alle sanzioni pecuniarie elevate per le irregolarità in materia di normativa anti-Covid, sono state elevate sanzioni amministrative per carenze igienico-sanitarie, inosservanza del divieto di fumo e somministrazione di bevande e alimenti ad avventori non in possesso di tessera associativa. L’autorità amministrativa sarà inoltre informata dai Carabinieri del NAS di Alessandria in relazione alla proposta di sospensione dell’attività di uno dei locali notturni.