Elezioni amministrative 2021: tutti i dati Comune per Comune in provincia di Alessandria

Alessandria – Si sono chiusi alle tre di oggi pomeriggio i seggi elettorali nei 21 Comuni della provincia di Alessandria chiamati alle urne per eleggere il nuovo sindaco. Anche in provincia di Alessandria si è registrata una diminuzione dell’affluenza rispetto alla volta precedente. La media percentuale dei votanti in provincia di Alessandria è stata del 13,96% alle ore 12, del 37,27% alle 19 e del 43,53% alle 23.

Questi i dati Comune per Comune relativi all’affluenza alle undici di ieri sera: Arquata Scrivia 47,69% (prec. 69,05); Borgo San Martino 42,29% (prec. 71,11); Casal Cermelli 62,33% (prec. 76,12); Castellazzo Bormida 30,11% (prec. 57,36%); Castelnuovo Bormida 43,21% (prec. 67,53%); Castelnuovo Scrivia 41,36% (prec. 61,17); Castelspina 45,58% (prec. 60,86%); Cella Monte 61,38% (prec. 64,98%); Cerrina Monferrato 55,03% (prec. 82,04); Isola Sant’Antonio 40,99% (prec. 61,83); Merana 53,63% (prec. 81,28%); Monleale 41,86% (prec. 74,17%); Montecastello 41,24% (prec. 61,69); Morbello 52,97% (prec. 73,91); Odalengo Grande 35,84% (prec. 49,43); Olivola 60,87% (prec. 75,65%); Pontecurone 46,41% (68,18%); Ponti 42,83% (prec. 65,85); San Salvatore Monferrato 41,15% (prec. 64,94); Sant’Agata Fossili 49,14% (prec. 63,28); Terzo 49,81% (prec. 55,04).