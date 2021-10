Ovada – Le Ferrovie comunicano che “sulla linea Genova Ovada, che rimane aperta, RFI ha istituito un rallentamento di velocità precauzionale a 30 km orari. Questo comporta cancellazioni e allungamenti dei tempi di viaggio fino a 2 ore”. Inevitabili i disagi per i passeggeri dei treni cancellati e per quelli che salgono sui convogli che marciano con lentezza. La misura è necessaria per evitare di incontrare ostacoli caduti sulla strada ferrata senza avere il tempo di frenare.