Maltempo: torrente Erro in piena nella zona di Acqui, chiusi tutti i guadi

Alessandria – I forti temporali che stanno colpendo la Liguria hanno interessato anche parte della provincia di Alessandria. A Cartosio, nell’acquese, l’Erro è in piena e la Protezione Civile segnala che tutti i guadi su questo torrente sono chiusi. A Melazzo tre campeggiatori sono stati soccorsi dopo essere stati sorpresi proprio dalla piena dell’Erro. La strada statale 456 del Turchino è stata chiusa temporaneamente per allagamenti.

La Polizia Stradale ha segnalato pioggia intensa e allagamenti sulla A26, soprattutto nel tratto Masone-Ovada. A chi si sposta è raccomandata la massima prudenza.

Aggiornamento delle 11:26

Ad Acqui Terme è stato aperto il COM (Centro Operativo Misto) alle 10 nella sede della Polizia Municipale, in piazza Dolermo. Il sindaco Lorenzo Lucchini, il vicesindaco Paolo Mighetti e l’assessore alla Protezione Civile Gianni Rolando stanno monitorando, insieme ai tecnici comunali, ai vigili urbani e ai volontari della Protezione Civile, lo stato della situazione e raccogliendo tutte le segnalazioni.

Il Comune di Acqui sta al momento avvisando i residenti delle aree golenali di evacuare le zone per le prossime ore e sta predisponendo un attento monitoraggio del ponte Carlo Alberto.

Per qualunque emergenza è attivo il numero diretto del COM: 0144.770341. Si raccomanda la massima prudenza in caso di spostamenti.

Aggiornamento delle 12:00

Per l’innalzamento del livello dell’Orba è stata chiusa la strada comunale che porta in zona oltre-Orba. Al momento rimane aperto il ponte Albedosa in località Villa Carolina.

Aggiornamento delle 12:10

Traffico ferroviario sospeso tra San Giuseppe di Cairo e Savona per un movimento franoso causato dal maltempo nei pressi delle sedi ferroviaria e stradale.

Aggiornamento delle 12:20

Chiusa la provinciale 158 della Lomellina tra Gavi e Novi.