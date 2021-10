Pallavolo femminile: nell’ultimo atto della Coppa Piemonte l’Alessandria Volley al PalaCima ha battuto Pallavolo Ovada

Alessandria – Si è chiuso con una vittoria per l’Alessandria Volley l’atto finale del girone 1 della Coppa Piemonte FIPAV settore Femminile. Al PalaCima, le alessandrine hanno battuto Pallavolo Ovada al termine di una gara ben gestita dalle ragazze allenate dal duo tecnico Ruscigni-Oberti.

Al fischio d’inizio, la classifica recitava Ovada secondo posto nel girone con 9 punti terza Alessandria volley con 7. Nulla da fare per la qualificazione al turno successivo in quanto appannaggio dell’Occimiano primo in classifica ma per le due formazioni il potersi guadagnare la piazza d’onore era pur sempre un obiettivo di prestigio in vista dell’inizio di campionato previsto il 16 ottobre.

I due tecnici Marco Ruscigni e Giorgio Oberti hanno convocato Martina De Magistris, Chiara Cazzulo, Romina Marku, Arianna Bernagozzi, Martina Ronzi, Melissa Franzin, Alessia Falocco, Alice Giacomin, Veronica De Meo, Elisa Marku, Martina Sacco e presenti in panchina ma ancora alle prese con i postumi di un infortunio Elisa Serone, Matilde Furegato e Giulia Ponzano.

Decisamente convincente la prestazione del team alessandrino che al termine del match ha visto sul tabellone luminoso accendersi il risultato di Alessandria Volley 3 Pallavolo Ovada 1 coi seguenti parziali: 25/17 25/19 20/25 25/20.

Come nell’ultima partita vinta a Valenza coach Ruscigni schiera un sestetto di partenza con in campo tutte millennial nel quale fanno parte tre atlete tutte nate nell’anno 2006.

Primi 2 set praticamente privi di errori e cali di attenzione da parte dell’Alessandria. Poi nel terzo le alessandrine, forse un po’ appagate del 2 a 0 unitamente a qualche errore di troppo, hanno subìto un calo di concentrazione ma alla fine sono riuscite comunque a far loro il parziale.

Nel quarto set si è rivista l’Alessandria Volley di inizio partita con la squadra del presidente Andrea La Rosa che ha preso il comando del set subito dalle prime battute riuscendo a portare a casa la quarta frazione e una vittoria meritata e senza ombre. Con classifica finale che vede Occimiano a 15 punti, Alessandria volley 10, Ovada 9, Valenza 5, Novi/Gavi 4 e PlayAsti 2.

Ora per lo staff tecnico e per le atlete si prospettano due settimane di intenso lavoro in vista della prima partita di campionato che vedrà le alessandrine in trasferta a Torino, avversaria di turno la SA.FA. 2000 Pallavolo. L’appuntamento al PalaCima per l’esordio casalingo sarà il 6 novembre contro la Nuova Elva Occimiano.