Tredicenne muore soffocato dal divano-letto difettoso che l’ha intrappolato chiudendosi di scatto

Asti – Una tragedia che lascia ancora tutti increduli quella accaduta ieri pomeriggio ad Asti, in via Zangrandi 21, zona centrale della città. Un ragazzino di tredici anni, Mohamed Bau, che frequentava la scuola media Goltieri, è morto soffocato a causa di un divano letto difettoso che si è chiuso improvvisamente sopra di lui nel sonno soffocandolo e non lasciandogli scampo. All’origine della tragedia ci sarebbe una molla difettosa.

Mohamed era stato affidato a una cugina perché il padre aveva dovuto tornare in Senegal. Con loro, nell’appartamento, vivevano anche altri parenti. La cugina lo aveva lasciato mentre dormiva ed è andata a lavorare. Nell’appartamento non c’era nessuno, il giovane si era assopito sul divano letto del soggiorno. Non si sa ancora esattamente che cosa sia successo, molto probabilmente la molla del divano si è rotta, il letto si è chiuso sopra di lui, intrappolandolo senza scampo.

Mohamed Bau è morto così, soffocato, senza che nessuno potesse aiutarlo riaprendo il divano e tirandolo fuori. Il corpo è stato trovato da un cugino che era andato, come d’abitudine, a portargli la spesa. Dopo aver suonato a lungo, invano, ha chiesto ai vicini se avevano visto Mohamed uscire di casa. Nessuno l’aveva visto. Lentamente è cresciuta la paura e allora il cugino ha chiamato i soccorsi: dapprima i Vigili del Fuoco, poi i Carabinieri e i sanitari dl 118. Hanno aperto la porta dell’appartamento e la tragedia si è mostrata davanti ai loro occhi. Il medico del 118 ha provato disperatamente a rianimare il bambino, ma ormai era troppo tardi. Poco dopo il medico legale ha dichiarato la morte. Ancora da chiarire la dinamica ma ci sono pochi dubbi sul fatto che si sia trattato di un tragico incidente domestico. Imprevedibile, ma che ha lasciato tutti avvolti dal silenzio e dalla disperazione. Il ritorno del padre di Mohamed è atteso a giorni.