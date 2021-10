Cerutti: sulla cassa integrazione tutto tace e i lavoratori esasperati sono pronti alla protesta

Casale Monferrato – “Adesso non ne possiamo proprio più, è ora di cambiare registro”. Poche parole ma forti quelle dell’RSU Roberto Anarratone e che ben fotografano il periodo che stanno vivendo i lavoratori della Cerutti dopo l’ultima “sorpresa”. Ossia il fatto che dopo la firma delle manleve nella sede di Confindustria di Casale, coi sindacati, aspettavano la comunicazione ufficiale della richiesta avanzata dalla curatela per la cassa integrazione. E invece tutto tace coi curatori che, come anche sottolineato da Maurizio Cantello della Fiom, non rispondono nemmeno al telefono.

Sono state inviate mail ai curatori, alla Confindustria e alla Bobst ed è stato interpellato anche il sindaco di Casale Federico Riboldi perché faccia pressione sul prefetto. “Se non basterà lo incontreremo” ha rimarcato Cantello.

Stando agli accordi intercorsi, firmate le manleve, la curatela aveva chiesto che lo avesse fatto almeno il 90 per cento dei lavoratori, la richiesta della cassa integrazione sarebbe stata avanzata al tribunale. Di fatto hanno firmato più del 99 per cento degli ex dipendenti, ma dall’altra parte è arrivato solo un generico “ci stiamo lavorando” che ai lavoratori, senza un soldo dalla fine di giugno, non può bastare.

E adesso che succederà? Pare possa prendere corpo una contestazione forte ma c’è anche chi propone di andare sotto il tribunale di Vercelli, chi dal prefetto, chi a Milano sotto lo studio dei curatori. Insomma l’esasperazione tra i lavoratori sale sempre di più e i soldi promessi dal Piano sociale non arriveranno prima di due o tre mesi. Tutto questo unito al fatto che la Cerutti stava già da tempo attraversando un periodo di crisi, dieci anni almeno, con cassa integrazione, contratti di solidarietà, lavoro part-time pur di mantenere in piedi il marchio. Adesso i lavoratori vogliono semplicemente quanto gli spetta. E intanto sui muri della fabbrica casalese è comparsa la scritta “Agonia”.