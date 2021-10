Comunali 2021: nessuna grossa sorpresa, vittorie nette per Gianni Tagliani a Castelnuovo Scrivia e Alberto Basso ad Arquata Scrivia

Alessandria – Non ha riservato grosse sorprese la tornata elettorale che ha coinvolto ben 21 Comuni della provincia di Alessandria. Unici ribaltoni a Merana, dove Angelo Gallo ha prevalso su Claudio Isola, e Casal Cermelli, dove il sindaco Paolo Mai, titolare di una ditta d’idraulica, è stato sconfitto (424 voti a 330) dalla massofisioterapista dell’ospedale di Alessandria, Antonella Cermelli, già consigliere comunale e, da inizio anno, provinciale.

Dato molto importante è stata l’affluenza bassa, che era l’attesa e grande favorita di questa tornata elettorale. In una giornata caratterizzata dalla forte ondata di maltempo, l’affluenza nei ventuno paesi in cui ci sono state le elezioni amministrative è calata in totale di ben dieci punti, dal 65 al 55 per cento. La punta minima a Castellazzo Bormida con il 38,10, ma lì il quorum è stato raggiunto estrapolando gli iscritti al registro degli italiani all’estero che sono ben mille del paese.

Anche Odalengo Grande non è arrivata al 50 per cento (44,86), ma c’erano due liste e quindi nessun problema. Oltre il 70 per cento in tre paesi dove ci sono stati i duelli più accesi: Casal Cermelli, Cella Monte e Merana, con l’aggiunta di Olivola che ha premiato Gianmanuele Grossi, unico candidato.

Nei cinque centri maggiori c’è stata la conferma delle coalizioni uscenti: il centrodestra si è confermato ad Arquata Scrivia e a Pontecurone mentre al centrosinistra i restanti paesi e cioè Castellazzo, Castelnuovo Scrivia e San Salvatore.

Salta agli occhi, per quanto concerne i centri maggiori, la vittoria schiacciante per Gianni Tagliani (lista “Insieme per Castelnuovo”) che con 1.914 voti (il 77,77%) ha battuto Giovanni Ferrari (“Comune trasparente”) che ha ottenuto solo 547 voti (il 22,23%).

Nel centrodestra riconfermato Alberto Basso con 1,668 voti e il 54% dei consensi con 8 seggi. Basso ha prevalso nettamente con la lista Viviamo Arquata, vicina al centrodestra, su Federico Braini, alla guida di Noi per Arquata, sostenuta dal centrosinistra, fermo a 1.024 voti e al 33%.

Irrilevante per il risultato finale il terzo candidato sindaco, Enzo Guerra, già in maggioranza con Basso fino al 2016.

Da sottolineare, infine, il ritorno, a San Salvatore Monferrato, di Corrado Tagliabue che ha battuto Enrico Beccaria che era divenuto sindaco a causa del divieto di terzo mandato di Tagliabue. Ora le parti si sono invertite nuovamente e Beccaria torna vice con un buon risultato personale per quanto concerne le preferenze (190).

Di seguito tutta la lista dei sindaci vincitori alle Comunali 2021:

A Castellazzo Bormida resta sindaco Gianfranco Ferraris.

A Olivola confermato il sindaco Gianmanuele Grossi.

Claudio Mussi resta sindaco di Castelspina.

A Isola Sant’Antonio il sindaco sarà ancora Cristian Scotti.

A Ponti confermata prima cittadina Antonella Giuseppina Poggio.

A Borgo San Martino diventa sindaco Fabio Zavattaro.

Paola Massa resta sindaco di Monleale.

A Morbello Alessandro Vacca, unico candidato, è stato votato dalla maggioranza degli elettori.

A Castelnuovo Bormida è stato eletto sindaco Giovanni Roggero.

A Odalengo Grande primo cittadino è Fabio Olivero.

Angelo Gallo è il nuovo sindaco di Merana.

A Montecastello successo di Gianluca Penna, votato dal 92% degli elettori.

A Sant’Agata Fossili Diego Camatti ha vinto la sfida a tre per la fascia tricolore battendo Lidia Ancarani e Pasquale Buonanno.

A Cella Monte Maurizio Devasis ha superato Viviana Imarisio col 69.33% dei voti.

Antonella Cermelli è la nuova sindaca di Casal Cermelli col 56.23% dei voti.

A Pontecurone il sindaco è Giovanni Valentino D’Amico, col 51.89%.

A San Salvatore Corrado Tagliabue torna a indossare la fascia tricolore, succedendo a Enrico Beccaria. Tagliabue ha ottenuto il 61.6% dei voti.

A Castelnuovo Scrivia resta sindaco Gianni Tagliani.

A Cerrina ha vinto Marco Cornaglia col 63.1%.

A Terzo d’Acqui il sindaco è Maurizio Solferini, eletto col 53.7% delle preferenze.

Ad Arquata Scrivia si conferma sindaco Alberto Basso col 53.7% delle preferenze.