Lavoro: in Piemonte salari in crescita e i giovani 4.0 guadagnano di più

Torino – Dovrebbero crescere di quasi il 2% i salari dei lavoratori nel 2021 e questo nonostante il periodo nero portato dalla pandemia. A guadagnare di più saranno quei profili in grado di mettere sul tavolo, al momento del colloquio di lavoro, le nuove competenze, quelle ormai etichettate per antonomasia con la formula 4.0. A tutto vantaggio, dunque, delle nuove generazioni. Soprattutto se sapranno seguire i percorsi formativi più ricercati dal mercato del lavoro.

A confermarlo è stata l’ultima indagine retributiva dell’Unione Industriali Torino: 340 aziende e 11.000 lavoratori schierati su un totale di 800 imprese e 60.000 dipendenti in tutto il Nord.

Buste paga, dunque, che stanno diventando più pesanti dell’ 1,8% rispetto all’anno passato. Per gli operai la retribuzione media si attesta sui 27.500 euro lordi all’anno. Le differenze si mostrano tra gli operai generici, che percepiscono stipendi da circa 24.000 euro l’anno e gli altamente specializzati che superano i 30.000. Più alta la soglia per gli impiegati, che arrivano a 38.400 euro, mentre i quadri superano i 69.000 euro. I dirigenti arrivano a 129.000 euro. Sui dati retributivi incide anche la dimensione dell’impresa in cui si opera, fino ad arrivare a un +10% se ci si trova in una multinazionale.

Secondo gli ultimi dati, i lavoratori con competenze digitali ottengono stipendi superiori rispetto agli altri del 2% in media, con punte del 6-7% per alcune figure professionali in particolare. Se però si osservano i giovani under 35, per i quali l’effetto dell’anzianità professionale sulla busta paga è trascurabile, il differenziale cresce in modo ancor più significativo. Un “giovane 4.0″ arriva a guadagnare 32.000 euro l’anno contro 30.000 di un pari età senza le competenze digitali.

Sempre sul fronte dei laureati, si sta polarizzando la situazione tra chi possiede un titolo triennale e chi una laurea magistrale, ma anche tra chi ha un titolo specifico nelle materie tecnico- scientifiche, che nelle aziende più grandi godono di salari di ingresso superiori ai 2.000 euro al mese, e chi segue percorsi umanistici, che si collocano più in basso.

Collegati alla stretta attualità anche il welfare aziendale, applicato dal 71% delle aziende e quasi un dipendente su tre lo preferisce ai premi di risultato, e lo smart working. Poco più del 30% dei lavoratori oggi può svolgere la propria attività da remoto, soprattutto in alcuni settori, ma è una tendenza che sta addirittura ” sconfinando”, con dipendenti che possono trovarsi anche in un’altra nazione, rispetto al datore di lavoro.