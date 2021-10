Maltempo in provincia di Alessandria: strade e ponti chiusi, danni alle aziende Ormig e Vezzani di Ovada

Alessandria – La forte ondata di maltempo che ieri ha interessato in maniera marcata la provincia di Alessandria ha lasciato i suoi strascichi. Stamane sono ancora diverse le strade non percorribili mentre restano chiusi i seguenti ponti: Ponte Bormida su SS 10; Ponte Orba a Casalcermelli; Ponte Orba a Predosa Sp Novi-Ovada.

Chiuse anche le strade a Pratalborato Sp Predosa-Ovada; Rocca Grimalda SS del Sassello; SS del Cadibona.

Chiuse anche alcune provinciali intorno a Cartosio e Montechiaro. L’A26 è chiusa da Genova a Ovada direzione nord. Forti rallentamenti si sono registrati, di prima mattina, in uscita dal casello di Alessandria Ovest. Chiusa anche la Cittadella di Alessandria.

A Pavone, nella notte tra lunedì 4 e martedì 5 ottobre, è stato evacuato un maneggio mentre diversi paesi, nel territorio alessandrino, si sono ritrovati senza energia elettrica.

Ma i danni peggiori si sono registrati a Ovada, colpite in particolare le aziende Ormig e Vezzani, Silvano d’Orba, Predosa e Casalcermelli.

Sempre a Ovada, come anche comunicato dal sindaco Paolo Lantero, la sede di Econet è stata allagata per l’esondazione del fiume Orba. Di conseguenza potrebbero verificarsi ritardi o mancati ritiri dei rifiuti.

Il sindaco Lantero, inoltre, a causa dell’evento meteo eccezionale che ha interessato anche le fonti di approvvigionamento dell’acquedotto di Ovada, emetterà stamane un’ordinanza di non potabilità dell’acqua legata agli alti valori di torbidità dell’acqua immessa in rete. (Foto tratta dal web).

Aggiornamento delle 09:15

Risulta ancora isolata la frazione Olbicella di Molare. All’interno della frazione ci sono 17 residenti e 2 non residenti.

Aggiornamento delle 09:24

Le strade chiuse in provincia di Alessandria: Ponte sulla Bormida su SS 10; Ponte sull’Orba a Predosa; Sp Novi-Ovada a Pratalborato; Sp Predosa-Ovada a Rocca Grimalda; SS del Sassello; SS del Cadibona.

Aggiornamento delle 09:49

La linea Genova-Acqui Terme sarà riattivata dalle 14. Così ha comunicato stamane RFI. Fino a quell’orario è stato attivato un servizio bus. Per la linea Alessandria-Savona è previsto anche in questo caso un servizio bus da San Giuseppe di Cairo a Savona fino a mercoledì alle 17.

Aggiornamento delle 10:21

Riaperte la Sp 185 a Rocca Grimalda, la SS del Cadibona e il ponte sul torrente Erro a Melazzo lungo la Sp 225.

Aggiornamento delle 11:02

Dopo la chiusura nella serata di ieri, a causa di uno smottamento vicino alla galleria Broglio, è stata regolarmente riaperta stamane l’autostrada A26 in entrambe le direzioni. Riaperto il tratto compreso tra il bivio con la A10 e Ovada, in direzione Gravellona.

Aggiornamento delle 11:06

Ancora chiuse le seguenti strade: Ponte sulla Bormida sulla SS 10 che collega Alessandria a Spinetta Marengo; Ponte sull’Orba a Predosa; Sp Novi-Ovada a Pratalborato; SS 456 del Turchino a Gnocchetto; SS 334 del Sassello; Sp 207 a Olbicella.