Pullman per la trasferta a Como dell’Alessandria a cura del Centro Coordinamento Grigi Clubs

Alessandria – Il Centro Coordinamento Grigi Clubs ha deciso di organizzare, in vista della sfida dell’Alessandria a Como il 16 ottobre, diversi pullman. Il costo del biglietto sarà di 18 euro con ritrovo in piazza Perosi alle 15 e partenza mezz’ora più tardi. Per info e prenotazioni: 338-9065945, oppure rivolgersi ai negozi Corner in via Modena 16 o all’Amico Fruttaio in piazza Marconi 26 ad Alessandria.

Adesioni entro e non oltre il 12 ottobre 2021. A bordo dei pullman bisognerà misurarsi la temperatura prima di salire, tenere le mascherine, esibire il Green Pass, evitare ammassamenti nel rispetto di tutti i presenti. (Foto tratta dal web).