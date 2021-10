Eccellenza: l’Acqui batte la Pro Dronero e sale al terzo posto in classifica, pareggio a occhiali per il Castellazzo

Alessandria – Una vittoria e un pareggio per le compagini alessandrine nella sesta giornata di andata, turno infrasettimanale, del campionato di Eccellenza, girone B.

Esulta l’Acqui che in casa della Pro Dronero ottiene una pesante vittoria in ottica parte alta della classifica. A segno per i termali Manno al 39’ del secondo tempo, tre punti che portano la squadra allenata da mister Merlo al terzo posto in classifica in coabitazione col Rivoli.

Pareggio a reti bianche per il Castellazzo in casa dell’Alba Calcio. Un punto che fa salire i Biancoverdi a quota 3 in classifica, in coabitazione con l’Atletico Torino, e che lascia come fanalino di coda il Benarzole, fermo a due.