Grigi: il centrocampista Milanese convocato in Under 20

Alessandria – Il giovane centrocampista dell’Alessandria Calcio Tommaso Milanese è stato convocato dall’Italia Under 20 per la sfida contro l’Inghilterra, 7 ottobre, e il Portogallo, 12 ottobre, valide per il Torneo 8 Nazioni.

Il programma prevede l’inizio del raduno al Centro Tecnico di Coverciano domenica 3 ottobre e la partenza per raggiungere Chesterfield, tre giorni dopo; poi rientro a Formia dove la squadra continuerà la sua preparazione fino al 12 ottobre quando giocherà col Portogallo al “Benito Stirpe” di Frosinone.

Nuova figura, inoltre, nello staff dirigenziale dei piemontesi. L’ex arbitro Emiliano Gallione, 47 anni, è stato nominato nuovo dirigente addetto all’arbitro.